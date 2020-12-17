Последние новости на утро 17 декабря 2020: Почему после вакцинации работник Pfizer попала в больницу, объяснили в компании

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 17 декабря 2020 года: Фармацевтическая компания Pfizer намерена тщательным образом изучить и проверить случай с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после вакцинации от коронавируса. Накануне газета NYT сообщала, что у медика проявилась сильная аллергическая реакция после введения сыворотки от BioNTech и Pfizer. Сейчас состояние здоровья американки оценивается врачами как стабильное. Однако пока остается неизвестно, страдала ли сотрудница на Аляске аллергией на лекарственные препараты, входящие в состав вакцины.

Российский президент Владимир Путин 17 декабря 2020 года ответит на вопросы россиян и журналистов в рамках большой пресс-конференции. В этом году она пройдет в немного необычном формате.

Демограф Юрий Крупнов рассказал kp.ru, почему россияне не хотят идти на освободившиеся после уехавших мигрантов рабочие места. По его мнению, это связано с тем, что уменьшился рынок с прежними условиями и прежними зарплатами.

Глобальное потепление наступает: в Гидрометцентре предупредили об изменениях длительности времен года в России. Прогнозируется, что зима будет короче, а весна станет более продолжительная.

"Комсомолка" выяснила, зачем России военная база в Африке. Наши моряки отправятся в Судан, где появится новая военная база РФ. Защищать корабли от пиратов смогут до 4 боевых судов одновременно.