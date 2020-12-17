Врач назвал главную ошибку, ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом

Врач рекомендовал не переутомляться, следить за давлением, и принимать здоровую пищу после выписки из больницы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом. Чаще всего, по словам врача, это возникает, когда лечение инфекции прекратили слишком рано.

"Многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы", — рассказал Кондрахин "Вечерней Москве" .

Он рассказал об условиях, которые снизят вероятность рецидива инфекции. Он советует пропить курс, выписанных врачом лекарств до конца. Не переохлаждаться и сдать анализ крови повторно через две недели.

Кондрахин рекомендовал не переутомляться, следить за давлением, и принимать здоровую пищу.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире заразилось свыше 70 миллионов человек.