Минобороны РФ опровергло информацию об окружении миротворцев в Карабахе

Российские подразделения выполняют задачи в штатном режиме, отметили в Минобороны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны РФ опровергло ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы заблокированном российском подразделении миротворцев на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района, окруженных азербайджанскими войсками.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - передает ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве отметили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов", - добавили в Минобороны России.

Напомним, что российские миротворцы вошли в регион после заключенного Азербайджаном и Арменией мирного договора при участии России. Враждующие стороны прекратили боевые действия, начавшиеся 27 сентября. Мирный договор, заключенный в ночь на 10 ноября, стал четвертой попыткой стран остановить противостояние за Нагорный Карабах. Согласно условиям договора, Армения и Азербайджан обмениваются пленными и телами погибших, а часть территорий переходит Баку.