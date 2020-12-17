Диетолог назвал продукты, которыми нельзя закусывать шампанское Фото: EAST NEWS

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, которыми нельзя закусывать шампанское. В противном случае высок риск столкнуться с обострениями заболевания желудочно-кишечного тракта.

К тому же, подходящая к игристому вину еда имеет свойство замедлять наступление опьянения.

Самыми лучшими закусками к шампанскому являются нежирная рыба, птица, сыр, овощи и фрукты. С учетом того, что алкоголь обычно употребляется вечером, эти продукты заменят легкий ужин и позволят не набрать лишние килограммы.

А вот блюда с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом и продукты, богатые жиром, будут пагубно воздействовать на поджелудочную железу. Они могут вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота.

В этот же список стоит добавить мясо, особенно нежелательна жирная свинина.

- Причина в том, что в шампанском есть сахара и белок в сочетании с ними, дает отрицательную реакцию. Эти продукты плохо сочетаются друг с другом, - отмечает в беседе с NEWS.ru Евгений Арзамасцев, врач-диетолог.

В список запрещенных попали и традиционные закуски: шоколад, конфеты, мармелад и иные сладости. В сочетании с шампанским сладости вызывают резкое увеличение уровня глюкозы в крови. Ее избыток будет клонить в сон, а если злоупотреблять данным набором, то можно заработать сахарный диабет.

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