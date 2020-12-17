США сэкономят $2,6 млрд в случае прекращения строительства стены Трампа

Байден не будет продолжать строительство стены Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранный президент США Джо Байден может остановить строительство стены Трамп, которая стала символом его президентства, как только вступит в полные права.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на оценки Инженерного корпуса армии США, правительство США сэкономит на этом около 2,6 миллиарда долларов.

Ранее летом 2020 года Байден сказал, что не будет строить новые секции пограничной стены Трампа, ставшей одним из самых дорогостоящих среди проектов в истории США. Но пока неизвестно, какие расходы может понести новая администрация страны в случае прекращения работ.

Строительство стены на границе является одним из самых масштабных проектов администрации президента Дональда Трампа, направленным на борьбу с нелегальными мигрантами.

Несмотря на несогласие и противодействие с проектом демократов в конгрессе, Дональд Трамп распорядился выделить немалые средства на проект, воспользовавшись президентскими полномочиями.