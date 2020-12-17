В Москве ожидаются девятибалльные пробки из-за дождя

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг, 17 декабря, вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"К вечеру прогнозируем 8-9 баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это развязка МКАД и Волоколамки, Северянинский путепровод и 53-й километр МКАД)", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Ситуацию усугубит дождь, который был спрогнозирован синоптиками ранее.

Уже утром пробки достигли 2-5 баллов. На движение, помимо погодных условий, влияют ДТП и дорожные работы. Днем пробки достигнут 4-6 баллов. Департамент транспорта советует использовать вечером общественный транспорт или возвращаться домой после 20.00.

Ранее синоптики предупреждали, что погода на этой недели ознаменуется небольшим потеплением, что вызовет кратковременные, но обильные дожди.