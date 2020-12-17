Тело Марадоны сохранят на случай, если потребуется его ДНК

Тело Диего Марадоны не будет кремировано в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аргентинский суд постановил сохранить тело аргентинского футболиста Диего Марадоны. Его ДНК может понадобится в деле об установлении отцовства, сообщает Reuters.

После смерти экс-футболиста родственники начали борьбу за наследство. На миллионы спортсмена претендуют пять официально признанных детей Диего Марадоны. Однако, на богатство предъявила права и еще одна «родственница». 25-летняя Магали Гил утверждает, что также является дочерью великого спортсмена. Она обратилась в суд, чтобы провести исследование образцов ДНК спортсмена.

Образцы ДНК уже были взяты, суд постановил, что тело футболиста не должно быть кремировано в ближайшее время. Об этом сообщил адвокат спортсмена.

Чемпион мира по футболу 1986 года скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Диего Марадона - легенда аргентинского футбола - был похоронен 26 ноября на кладбище близ Буэнос-Айреса.