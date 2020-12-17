Встреча с президентом проходит по видео-конференц-связи.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Началась Большая пресс-конференция Владимира Путина 2020.
Из-за эпидемиологических ограничений в этом году встреча с президентом проходит по видео-конференц-связи.
Ранее об особенностях пресс-конференции рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве.
В этом году россияне могут направить президенту РФ свои вопросы не только в текстовом виде, но и в мультимедийном формате, например, записав видеоролик. Сбор вопросов продолжается до окончания мероприятия.
Предварительно конференция с главой государства будет продолжаться три часа, но как отметил пресс-секретарь главы государства, нельзя с точностью сказать, во сколько закончится встреча с Путиным.
Журналисты федеральных и иностранных СМИ будут работать в Центре международной торговли в Москве, а региональные представители средств массовой информации на площадках, организованных в городах их проживания. Для Дальнего Востока пресс-конференция пройдет в вечернее время.
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