Россияне задолжали по ипотеке 9 триллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Общая задолженность россиян по ипотеке составляют 8,88 триллионов рублей. Эта цифра на 22,1% выше, чем годом ранее. 18,7 млрд приходится на валютные ссуды, остальное – займы в рублях. Такой показатель озвучили в Центробанке.

Доля просрочки составляет 0,9%, по итогам октября это 71,16 млн рублей. Тем временем объемы жилищных кредитов, которые выдают банки, стремительно растет. Спрос подогревает льготная ипотека. Только в октябре россияне взяли таких займов более чем на полтриллиона рублей. Это новый максимум с 2009 года. Каждый третий кредит приходится на ипотеку, тогда как год назад на нее приходился каждый пятый договор.

Средняя процентная ставка на первичном рынке составляет 5,6%, а на вторичном – 8%.

В ЦБ опасаются, что бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жилья для населения, а еще увеличить долговую нагрузку на людей.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже отметила, что спрос на ипотеку приобретает ажиотажный характер. В результате эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики и банки, пишет газета "Известия".

Ранее эксперты объяснили, почему цены на жилье стали расти. Скорее всего, в 2021 году эта тенденция сохранится, сообщает ФАН.