Трамп заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Трамп заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации демократа Джо Байдена.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

После голосования коллегии выборщиков Трамп «устроил чертову истерику» заявив, что не признает публичного поражения на выборах лидера США, сказал источник телеканала.

Демократ заявил, что из Белого дома его можно будет «вывести лишь по ступеням под руки».

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. После подсчетов голосов в Пенсильвании лидером гонки стал демократ Джо Байден, подтвердив свою победу на прошедших выборах.

Дональд Трамп отказался признать поражение. Ранее он поспешно заявлял, что его партия оказалась впереди и он будет избран на пост главы США. Об этом он неоднократно писал в своем Twitter. Штаб Трампа подал иски в суды штатов усомнившись в подлинности голосов.

Утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.

Президент Владимир Путин уже поздравил Байдена с победой на выборах.