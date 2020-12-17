В российских ТЦ перестали работать 20% магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за кризиса, который спровоцировала пандемия, порядка 20 процентов магазинов в ТЦ прекратили свою работу. Получаемых доходов оказалось крайне мало, чтобы сводить концы с концами. Закрываются не только малые точки, но и крупные ритейлеры сокращают сети.

В России сегодня работает порядка 3 тысяч торговых центров. 60% арендаторов приходится на крупных федеральных ретейлеров, оставшиеся 40% - это средний и малый бизнес.

- Закрываются в основном малые точки. Примерно один миллион компаний прекратили свою работу. Федеральные сети пока чувствуют себя лучше, - рассказал «Известиям» президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Эксперты объясняют, что из-за введенных ограничений и снижения дохода россиян, многие серьезно сократили свои траты. Это напрямую сказалось на бизнесе. Падение выручки и невозможность оплатить аренду в ТЦ, как следствие – закрытие.

Стоит отметить, что сами ТЦ тоже находятся в незавидном положении, за 2020 год у них накопилось много убытков. Часто суммы средних московских моллов приближаются к 200-250 миллионам рублей.

- Потеря арендного дохода в 2020 году по сравнению с 2019-м составляет около 50%. Это очень серьезная цифра, - отметил первый заместитель генерального директора «Корпорации А.Н.Д.» Дмитрий Москаленко.

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