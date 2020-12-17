Из России в Карабах прибыли три вагона гуманитарной помощи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе МЧС сообщили, что первые три железнодорожных вагона привезли предметы первой необходимости в Нагорный Карабах.

"По железной дороге в Нагорный Карабах прибыли первые три вагона с грузом более 80 тонн. Это предметы первой необходимости. Специалистами МЧС России осуществляется разгрузка и доставка гуманитарной помощи к местам назначения", - сказали в ведомстве агентству ТАСС.

В Нагорный Карабах ожидается прибытие еще 54 вагонов со стройматериалами, электростанциями, пожарными автоцистернами и бытовыми принадлежностями.

Напомним, что Россия стала посредником в перемирии между Арменией и Азербайджаном. Мирное соглашение было подписано в ночь на 10 ноября. Согласно договору, страны, которые вели вооруженное противостояние, прекращают боевые действия, обмениваются телами убитых и пленными, а в район вводятся российские миротворческие группы. Также в состав Баку переходят некоторые территории.