Аналитик рассказал, как повлияет на курс рубля заседание Банка России

Аналитик рассказал, что ждет рубль к Новому году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 18 декабря, состоится итоговое для 2020 года заседание Банка России. В этот день будет решаться сохранение или изменение ключевой ставки. Как на это событие отреагирует рубль, рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«По нашему мнению, если ЦБ в эту пятницу сохранит ставку без изменения, рубль отреагирует нейтрально. Впрочем, если в комментарии Банка России прозвучит тезис о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом на ближайших заседаниях будет рассматриваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, это может оказать умеренное давление на рубль», - цитирует экономиста «Российская газета».

Аналитик добавил, что велика вероятность, что в конце 2020 года курс рубля к доллару будет держаться в коридоре 72,5-74,5, к евро - 88-90.

Позитивными факторами для укрепления рубля, по мнению эксперта, служат новости о массовой вакцинации, а также относительно стабильная ценовая конъюнктура в нефти вблизи 50 долларов за баррель.

Укрепление рубля в краткосрочной перспективе спрогнозировал также председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«В четверг, когда российский рынок будет отыгрывать сегодняшнее заседание Федрезерва, у рубля будет шанс на дальнейший рост, если Центробанк смягчит политику через пролонгацию и/или расширение покупок казначейских облигаций», —цитирует специалиста «Свободная пресса».