Крупнейшие банки заменят половину всех пластиковых карт на цифровые

Банки планируют массово отменять «пластик» и переходить на цифровые карты Фото: Анастасия Осипова

Крупнейшие банки России приняли решение о смене формата банковских карт. Сбербанк планирует к 2023 году выпускать 50% своих карт только в цифровом формате. ВТБ хочет эмитировать в "цифру" 40% всех выпускаемых карт.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв отметил, что уже в начале 2021 года клиенты смогут заказывать пластиковую карту к своему счёту опционально. При этом он сразу сможет пользоваться цифровым вариантом своей карты, загрузив её в смартфон с системой бесконтактной оплаты NFC.

Воспользоваться этой опцией смогут клиенты Сбербанка при перевыпуске карты со второй половины 2021 года. Царёв также отметил в беседе с РБК, что Сбербанк уже выпускает более 10% карт без её пластикового варианта.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк выпускает сейчас пять процентов карт в цифровом формате. В 2020 году оборот по ним составил восемь миллиардов рублей. К ноябрю 2020 года спрос на цифровые карты вырос в два с половиной раза по сравнению с январём того же года.