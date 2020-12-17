Второму медику на Аляске потребовалась медпомощь после прививки BioNTech и Pfizer

Второму медработнику на Аляске понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.
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Второму медработнику на Аляске потребовалась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.
Ранее сообщалось, что у другого участника вакцинации началась сильная аллергия после введения препарата. По данным газеты The New York Times, которая имеет источники в больнице, реакция была аналогичной той, которая проявилась, предположительно, у двух медиков после вакцинации в Великобритании несколько дней назад.
У медика после прививки появились припухлости под глазами, сильное головокружение и першение в горле. Ему была оказана экстренная помощь, и через час симптомы прошли.
Напомним, в понедельник в США началась вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививку получают врачи и постояльцы домов престарелых.
Ранее FDA предоставила данные, согласно которым у четырех человек в Соединенных Штатах, получивших прививку от COVID-19, разработанную Pfizer / BioNTech, развился паралич Белла, который является формой временного паралича лицевого нерва.