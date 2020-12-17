В России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса

За сутки по всей стране выписались после лечения от коронавируса 26 440 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных заразившихся людей достигло 2,76 миллиона. Оперштаб такж сообщает, что за сутки в четверг, 18 декабря, новые заражённые выявлены во всех 85 регионах страны. У 18,6% из них не было никаких проявлений коронавируса.

Больше всего заболевших выявлено, как и во все последние недели, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В Москве их число составило 6 711 человек. В Санкт-Петербурге - 3 763 человека, а в Подмосковье новыми заражёнными оказались 1 471 человек.

При этом за сутки по всей стране выписались после лечения от коронавируса 26 440 человек. Всего за время эпидемии выздоровели уже 2,2 миллиона.

Скончались за сутки ещё 587 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 49 151 человека.