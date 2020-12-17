В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о санкциях по «Северному потоку – 2»

В Совфеде оценили заявление Госдепа по «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

В Совете Федерации заявили, что позиция США в отношении «Северного потока – 2» является «безобразной». Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода.

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причем (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки», — цитирует Косачева RT.

Сенатор также выразил мнение, что действия США в этом вопросе ничем им не помогут. Проект «Северный поток – 2» будет реализован, не зависимо от того, как к нему отнесутся в Америке.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США намерены и дальше вводить санкции против «Северного потока – 2». Американский политик отметил, что такие инструменты работают, и выразил уверенность, что Штатам удастся остановить строительства газопровода, передает телеканал «360».