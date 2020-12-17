ВЦИОМ: у более чем 70% россиян пресс-конференция Путина вызывает интерес

Опрос ВЦИОМ, что 32% россиян планируют смотреть выступление президента в прямом эфире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно проведенному опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения более 70% жителей России выразили интерес к предстоящей пресс-конференции президента Владимира Путина, которая начнется 17 декабря в 12.00 по Москве.

"В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)", - сказано в предоставленном исследовании ВЦИОМ.

Опрос показал, что 32% россиян планируют смотреть выступление президента в прямом эфире, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления главы государства, еще 38% планируют узнавать ответы президента на вопросы журналистов из новостей.

81% опрошенных сказали, что знают или слышали о «большой пресс-конференции» Путина, 52% назвали дату ее проведения, 24% респондентов слышали о пресс-конференции, но дату не назвали.

ВЦИОМ провел опрос среди 1600 респондентов старше 18 лет.

«Большая пресс-конференция» традиционно проходит в конце года. В этом году она имеет формат видео-конференц-связи из-за ограничений вызванных коронавирусом. Президент будет вести встречу из своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме журналистов, свои вопросы российскому лидеру могут задать граждане страны, позвонив на горячую линию или записав видео-обращение с вопросом. Заявки будут приниматься до конца пресс-конференции.

Встреча с президентом может продлиться более 3,5 часов.