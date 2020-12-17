Собянин сообщил, что Москва стала первым городом мира, где началась вакцинация от коронавируса

Сергей Собянин: вакцинация от COVID-19 развернута в 70 поликлиниках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вакцинация от коронавируса развёрнута уже в 70 городских поликлиниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

- Москва – первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги, - отметил мэр во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике № 68 в Большом Строченовском переулке.

Сергей Собянин также отметил, что в городе уже привились порядка 15 тысяч человек.

С 21 декабря на вакцинацию от коронавируса смогут записаться работники промышленной отрасли, транспорта и средств массовой информации.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве нет необходимости вводить локдаун. Как сообщал сайт KP.ru, мэр отметил, что заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад, а введение локдауна может нарушить социальную жизнь жителей столице, а также "обрушить экономику и доходы".