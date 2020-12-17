В Беларуси изменили правила въезда для россиян, прилетевших воздушным транспортом

Граждане РФ, которые прибывают в Беларусь воздушным транспортом, с 21 декабря должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 21 декабря, россияне, прибывающие в Беларусь воздушным транспортом, должны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

В тот же день вступят в силу остальные изменения в порядок пересечения государственной границы. Гражданам Беларуси временно будет нельзя выехать из страны через сухопутные пункты пропуска, кроме исключительных случаев. При этом запрет не распространяется на выезд через аэропорт и на работу границы между Россией и Беларусью.