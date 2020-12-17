Путин: падение ВВП в России меньше, чем во всех ведущих стран Европы и США

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия встретила проблемы 2020 года достойно, так падение ВВП в стране меньше, чем практически во всех ведущих странах мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции.

Путин отметил, что падение ВВП в стране составляет 3,6%, что меньше всех ведущих стран Европы и США. Так в некоторых странах Евросоюза падение ВВП под 9%

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в среду, 17 декабря. На мероприятие в этом году были аккредитованы 774 журналиста, кроме того, задать вопросы главе государства могут простые граждане.