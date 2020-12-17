Госдума просит Генпрокуратуру и СК проверить информацию о нарушениях прав журналистов в Хакасии

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру РФ и в Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о нарушениях прав журналистов в Хакасии. Как сообщил Хинштейн, в комитет по информполитике пришло коллективное письмо от представителей СМИ региона. В послании, которое подписали 18 человек, говорится о «воспрепятствовании законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ». Аналогичную жалобу, подписанную 39 представителями СМИ республики, ранее получил Союз журналистов России.

По словам хакасских журналистов, коммунисты оказывают на них регулярное давление за «объективное освещение» событий в республике, в том числе за критику главы Хакасии Валентина Коновалова, избиравшегося от КПРФ. Сотрудники СМИ просят оценить ситуацию с точки зрения закона и защитить их права.

- Прошу провести проверку изложенных фактов, в том числе на предмет наличия в действиях указанных [в обращении журналистов] лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ ["Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"], - цитирует запрос Хинштейна ТАСС.

Глава комитета по информполитике просит Генпрокуратуру и СК направить результаты проверки в Госдуму. Кроме того, Александр Хинштейн обратился к руководителю КПРФ Геннадию Зюганову. В своем письме парламентарий просит отреагировать на запрос журналистов Хакасии, так как ситуация в республике является недопустимой и «ущемляет закрепленные в Конституции РФ гарантии на свободу слова».