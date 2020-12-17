Цена биткойна обновила максимум и превысила $23 тысячи

Биткойн преодолел отметку в 23 000 долларов и продолжает достигать рекордных максимумов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биткойн преодолел отметку в 23 000 долларов и продолжает достигать рекордных максимумов.

После достижения в среду символического эталона, биткойн продолжал расти до позднего вечера. По данным Refinitiv, последний раз он торговался примерно по 21 851 доллару.

Биткойн в четверг резко вырос в цене, достигнув 23 тысяч долларов. Криптовалюты стали привлекательными для инвесторов, поскольку доллар США ослаб.

«Для нас не удивительно, что биткойн достиг 20 тысяч долларов, но это очень символический порог, которого нужно достичь в конце исторического года для биткойнов», - сказал Майкл Зонненшайн, управляющий директор Grayscale Investments.

Поскольку ожидается, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки близкими к нулю еще на несколько лет, биткойн может продолжать завоевывать «новых поклонников», передает CNN.

Известные имена делают биткойн еще более привлекательным. Руководитель BlackRock (BLK) даже сказал, что криптовалюта может заменить золото и платежи гигантов Square (SQ) и PayPal.

«Объемы на прошлой неделе были на 70% выше среднедневного показателя за год ... что предполагает большее участие в этом ралли, чем это было исторически», - сказал Джеймс Баттерфилл, инвестиционный стратег CoinShares.

Он отметил, что инвесторы начинают рассматривать биткойн как жизнеспособную альтернативу золоту.