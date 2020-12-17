Ученые объяснили, почему медицинскую маску нельзя надевать повторно

Ученые объяснили, почему нельзя повторно надевать медицинскую маску Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинскую маску для защиты от микробов и вирусов можно надевать всего один раз. При повторной носке, она уже не способна защитить организм от вредоносных инфекций. Об этом заявили специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета.

Специалисты провели ряд исследований и пришли к заключению, что новые маски способны задерживать около 65% мельчайших капель жидкости, в которых может содержаться COVID-19. Однако если ту же маску надеть во второй раз ее защитные свойства резко снижаются. По данным ученых, ранее использованная маска способна задерживать только крупные частицы, а мелкие свободно попадают в дыхательные пути человека, передает Москва 24.

«Естественно, люди думают, что носить маску — неважно, новую или старую — всегда лучше чем ничего, Наши результаты показывают, что это убеждение справедливо только для частиц размером более 5 микрометров, но не мелких частиц размером менее 2,5 микрометров», - цитирует одного из авторов исследования Цзиньсян Си NEWS.Ru.

Специалисты объясняют такую особенность тем, что после первой носки маска деформируется и уже не способна выполнять свою задачу.