Путин рассказал о работе здравоохранения в период пандемии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил работу здравоохранения страны в период пандемии коронавируса. По его словам, за счет оперативной реакции страна удалось выиграть время на распространение коронавируса в Китае.

«На момент, когда пандемия началась у нас врачей специалистов было совсем ничего. Там 8 300, а сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению, а в целом медработников было больше миллиона», - заявил российский лидер.

Путин пояснил, что в стране сумели быстро перепрофилировать часть медучреждений для коронавируса и выстроить подготовку медперсонала

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.