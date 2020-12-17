Путин: партии выступают с разных позиций, но все они настроены патриотически

Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу правительства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, отвечая во время Большой пресс-конференции на вопрос, не пора ли большим оппозиционным партиям уступить место молодым, заявил, что традиционные политические партии России ведут острые дискуссии, но выступают с патриотических позиций.

Путин также отметил, что политическая система России даёт возможность расширить спектр партий, участвующих в выборах. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.