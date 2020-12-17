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Политика

Путин: партии выступают с разных позиций, но все они настроены патриотически

Президент отметил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу правительства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу правительства

Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу правительства

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, отвечая во время Большой пресс-конференции на вопрос, не пора ли большим оппозиционным партиям уступить место молодым, заявил, что традиционные политические партии России ведут острые дискуссии, но выступают с патриотических позиций.

Путин также отметил, что политическая система России даёт возможность расширить спектр партий, участвующих в выборах. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.