Коронавирус у Эммануэля Макрона: президент Франции изолируется на неделю

Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«В соответствии с действующими медицинскими инструкциями, применимыми ко всем, Президент Республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса в мире коронавирусной инфекцией заразилось свыше 70 миллионов человек. Около 1,5 миллиона стали жертвами коронавируса.

Во Франции за все время пандемии коронавирусом заболело 2 409 062 человек, из них 180 тысяч пациентов смогли справиться с болезнью, более 59 тысяч человек погибли от инфекции. Почти 3 тысячи пациентов находятся в критическом состоянии.