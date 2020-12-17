«Будем выяснять, где эти деньги»: Путин потребовал разобраться, почему россиянам не выдают бесплатные лекарства

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции потребовал разобраться, почему россиянам не выдают бесплатные лекарства коронавируса. Так российский лидер отреагировал на вопрос волонтёра-медика Алифтины Киселёвой, которая рассказала о жалобах россиян.

Российский лидер рассказал, что и сам получал жалобы. При этом средства поступали в регионы. «Будем выяснять, где эти деньги», - отметил он.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.