Путин рассказал о вмешательстве в российские выборы: Конечно, будут

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции потребовал прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы. По его словам, в российские выборы следующем года будут пытаться вмешаться извне, однако Москва к этому готовится. Страна.

При этом российский лидер отметил беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах большое количество наблюдателей. Он заявил, что возможность присутствия наблюдателей на выборах будут наращивать, «чтобы добиться главного, чтоб сами граждане страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно и результаты их заслуживают уважения»

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.