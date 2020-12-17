Путин сообщил, сколько россиян живут за чертой бедности

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 13,5 процента россиян живут за чертой бедности. Такие данные российский лидер привел, отвечая на вопрос "КП" о росте бедности.

«В 2017 году мы вышли на планку 12,3% живущих за чертой бедности, но сейчас к сожалению из-за всех этих проблем эта планка прибеднялась до 13,5%», - заявил глава государства, отметив, что у властей есть план по снижению бедности, что является одним из основных направлений деятельности

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.