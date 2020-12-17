"Хлеб растет в цене, макароны тоже. С какой стати?": Путина возмутила стоимость продуктов

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о ростре цен на продукты. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о ростре цен на продукты.

«При том, что у нас рекордный урожай за последние шесть лет – 131 миллион тонн, а хлеб растёт в цене, макароны растут – с какой стати? Сахар – мне говорили, что надо поддержать производителей тростникового сахара, но на 75% рост. Подсолнечное масло – на 17% - что, у нас семечек нет?», - возмутился глава государства.

Президент согласился, что цены действительно слишком высоки, и этот вопрос необходимо решать в срочном порядке.

Большая пресс-конференция с президентом началась 17 декабря в 12.00 по Москве. В ней принимают участие 744 журналиста. Встреча с президентом продлится около 3,5 часа. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее президент раскритиковал работу Минэкономразвития. Глава государства призвал не играть с ценами и решить вопрос их стабилизации на этой неделе.

Путин отметил, что граждане страны не имеют возможности покупать отечественные продукты по ценам импортных и не должны этого делать.

Президент России отметил, что россияне «едят макароны по-флотски, а не болоньезе».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.