Путин заявил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром"

Владимир Путин напомнил, что информационное противоборство продолжается Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение всей работы на посту президента иностранные СМИ писали о нём в разном свете, но, по заявлению президента Путина, он работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром".

Владимир Путин также назвал расследование о своей жизни "компиляцией, которую невозможно читать".

- Информационное противоборство продолжается, - заключил президент.

Напомним, сегодня, 17 декабря, проходит Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сайт KP.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.