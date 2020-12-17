Путин о Навальном: Зачем травить его, кому он нужен?

Президент Путин ответил на вопрос о Навальном Фото: REUTERS

Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен, прокомментировал президент России Владимир Путин вопрос об "отравлении" политика Алексея Навального.

- Теперь что касается этого пациента в берлинской клинике, - начал свой ответ в рамках Большой пресс-конференции президент. - Мы прекрасно понимаем, что это такое: это легализация материалов американских спецслужб, это не расследование.

Владимир Путин также заявил, что транспортировку Алексея Навального в клинику Charite разрешили сразу после того, как к президенту обратилась Юлия Навальная

- Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу, - заключил президент.