Путин: Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума

Путин оценил минимальный режим оплаты труда. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции рассказал, каким должен быть размер оплаты труда.

«Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума», - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов о доходах россиян.

Президент РФ много раз говорил о том, что безработица в стране является главным насущным вопросом в правительстве. Он отметил, что необходимо решать проблему трудоустройства, а также уровня зарплат в стране.

Большая пресс-конференция проходит ежегодно в конце года. В этом году встреча с главой государства проходит в режиме видео-конференц встречи.

Продлится онлайн-трансляция с президентом около 4 часов. Об этом ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме журналистов к президенту с вопросом могут обратиться и граждане России.