Путин: Онлайн-образование не заменит очное

Президент Путин заявил, что в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету Фото: REUTERS

Онлайн-формат ещё очень долго не заменит прямой контакт педагогов с учащимися, считает президент России Владимир Путин.

Президент также заявил, что в течение 2021 года все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету.

Говоря о том, следует ли снизить для студентов оплату за обучение из-за перехода к дистанционному образованию, Путин заявил, что "У вузов почти нет жирка, чтобы снижать плату за обучение, иначе часть их придётся закрыть".