Путин рассказал, когда откроют границы для туристов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос из Санкт-Петербурга о сроке открытия российских границ для туристов.

Глава государства напомнил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще остаётся высоким, как и загруженность коек для больных COVID-19, и заявил, что решение с открытием границ будет зависеть от распространения инфекции

«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты», - заявил российский лидер, признав потери для сферы туризма, и подчеркнув, что границы будут открыты, «как только это будет возможно»

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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