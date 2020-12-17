Путин заявил о необходимости поддержки внутреннего туризма

Владимир Путин Фото: REUTERS

Необходимо поддержать развитие внутреннего туризма. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции.

Российский лидер предложил «чаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные регионы для наших граждан и гостей из-за границы». При этом Путин отметил, что понимает тех людей, которые жалуются на отсутствие инфраструктуры. По его словам, работа с этой проблемой требует времени и «колоссальных денег».

Путин заявил, что деньги должны вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере, а государства должно оказывать соответствующе поддержку. Он сообщил о выделении соответствующих средств для развития внутреннего туризма. Глава государства заявил, что неизрасходованные средства на программу туристического кешбэка перенесут на следующий год.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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