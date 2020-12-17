Путин об Эрдогане: Человек, который держит слово. Мужчина

Путин заявил, что не делит иностранных президентов на хороших и плохих Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих, а работает с ними для достижения лучшего результата в интересах России.

- Эрдоган - это человек, который держит слово, мужчина, - отметил Путин, - У нас с Эрдоганом бывают противоположные взгляды, но он держит слово, хвостом не виляет.

Напомним, сегодня, 17 декабря, проходит Большая пресс-конференция президента. Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию конференции.

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