Путин заявил, что проект «Северный поток-2» почти завершён

Владимир Путин Фото: REUTERS

Проект газопровода «Северный поток-2» почти завершён. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что многие поддерживают этот проект.

Российский лидер сообщил, что осталось на обе ники 160 -165 километров. «Все, то есть он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», - заявил глава государства, выразив надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к своим союзникам.

Глава государства отметил, что проект выгоден для экономики в целом и Германии в частности, поскольку покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа будет на 20 процентов дороже.

«Здесь не нужно быть газовиком или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии», - добавил Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ