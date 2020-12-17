«Понятно, вы нас надули»: Путин оценил способ «беременной» журналистки привлечь его внимание

«Беременная» журналистка обратила на себя внимание Путина. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин шуткой ответил на способ журналистки из Рязани привлечь его внимание.

Девушка сидела с плакатом в руках, на котором было написано «Я беременна». Журналистка рассказала, что в прошлом году ей так и не удалось поговорить с главой государства, и она решила использовать яркую надпись.

«Понятно, вы нас надули. Ну, ничего, это не страшно», - сказал президент.

Путин пообещал решить вопрос, озвученный журналисткой из Рязани. Фото: скриншот видео.

Вопрос журналистки не был связан с «беременностью». Она рассказала о чиновнике Игоре Грекове, который во время пожара на военном полигоне 7 октября помогал людям спасаться, получив при этом контузию. Представительница СМИ отметила, что жители подписали просьбу о присвоении ему звания Героя Российской Федерации. На это Владимир Путин ответил, что вопрос будет рассмотрен.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция президента состоялась в четверг. В этом году она проходит в онлайн-формате из-за эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом.

Свои вопросы главе государства сегодня могут задать не только представители СМИ, но и граждане России. Сделать это можно позвонив на горячую линию или записав видео обращение.

По предварительным данным пресс-конференция с президентом будет длиться около 4 часов. Об этом ранее сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию события.

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