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Путин о деле Сафронова: Самый большой грех, который у нас есть - это предательство

Президент заявил, что разбирательство не связано с журналисткой деятельностью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин о деле Сафронова: Следствие должно разобраться.

Путин о деле Сафронова: Следствие должно разобраться.

Фото: REUTERS

Ивана Сафронова судят не за журналистскую деятельность, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста газеты "Коммерсантъ" Андрея Колесникова.

- Сафронову вменяется шпионаж, но самый большой грех у нас — предательство, - добавил Путин.

Президент также отметил, что в деле, связанном с длительным периодом работы советником Рогозина, должно разбираться следствие.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.