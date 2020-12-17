Путин о деле Сафронова: Самый большой грех, который у нас есть - это предательство

Путин о деле Сафронова: Следствие должно разобраться. Фото: REUTERS

Ивана Сафронова судят не за журналистскую деятельность, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста газеты "Коммерсантъ" Андрея Колесникова.

- Сафронову вменяется шпионаж, но самый большой грех у нас — предательство, - добавил Путин.

Президент также отметил, что в деле, связанном с длительным периодом работы советником Рогозина, должно разбираться следствие.

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