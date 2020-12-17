Пользователи каршеринга будут платить штрафы за неправильную парковку Фото: Алиса ТИТКО

Пользователей каршеринга начнут штрафовать за неправильную парковку. Тем, кто оставляет машину где попало, придется раскошелиться. Цена вопроса – 3 тысячи рублей.

Наказывать собираются всех, кто перекрывает проезд, бросает машины на тротуаре или детской площадке. Пока нововведение появилось у оператора каршеринга «Делимобиль».

В пресс-службе компании объяснили, что для арендованных машин действуют те же правила, что и для личного транспорта.

- Штрафы, которые приходят к нам от ГИБДД, мы просто перевыставляем нарушителю. Но есть случаи, когда автомобиль стоит в слепой зоне и при этом является препятствием для других людей — речь именно о таких нарушениях, — объяснили «Известиям» в пресс-службе компании «Делимобиль».

Именно за парковку в неположенных местах будут выписывать трехтысячные штрафы. В компании объясняют, что нарушением будет считаться парковка вторым рядом, перекрытый проезд, стоянка на газоне или детской площадке. Сообщить о подобном нарушении может любой человек. С помощью мобильного приложения службы, по электронной почте или позвонив оператору. Но чтобы получить штраф надо сильно постараться.

Сначала данные сверят со телематикой авто, если подтвердится факт неправильно парковки, то последнего пользователя попросят переставить машину.

- Штраф – это крайняя мера, и нам бы хотелось, чтобы до него все-таки не доходило. У нас есть другие инструменты влияния. Например, пользователи, которые не имеют нарушений, получают высокий рейтинг и более выгодный тариф, - отметили в «Делимобиле».