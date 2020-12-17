Путин - об экологических проблемах: Надо отвечать за то, что сделали

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции прокомментировал экологические проблемы в стране, отметив, что российские власти будут на это реагировать.

Российский лидер предложил разделить эту проблему разделить на две части. Первая касается накопленного ущерба, который связан с деятельностью предприятий еще со времен СССР, а также то, что не связано с деятельностью предприятий, за что несет ответственность государство

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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