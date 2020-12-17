Путин ответил на вопрос о новых выплатах на детей

Путин рассказал о помощи семьям с детьми. Фото: REUTERS

Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал о том, как правительство будет помогать детям из многодетных семей.

«Мы существенно повысили пособие по безработице. Но самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми», - сказал президент.

Он отметил, что пособие получают семьи, в которых есть дети от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет.

Если в семье есть дети от 0 до 1,5 лет и в них меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на ребенка. В семьях с детьми от 1,5 до 3 лет - можно получить то же самое из материнского капитала.

«И для детей от 3 до 7 лет ввели следующее правило - если в семье не дотягивает на 1 члена семьи до 1 прожиточного минимума, стали платить 0,5 ПМ на человека», - отметил президент России.

Президент заверил, что правительство будет активно помогать семьям с детьми.Он также напомнил, что во время пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

По словам Путина, если кто-то не может получить эти деньги, значит система работает со сбоями. Нужно наладить ее работу, а затем думать о новых выплатах. Президент подчеркнул, что власти анализируют ситуацию.

Большая пресс-конференция началась в четверг в 12.00. Она продлится около 4 часов. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.