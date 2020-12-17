Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

«Что вброшено извне, работает как граната»: Путин предложил дать возможность белорусам самим разобраться со своими проблемами

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Необходимо дать возможность белорусскому народу спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что сейчас мы можем увидеть такое вмешательство

Путин указал на информационную, политическую и финансовую поддержку белорусской оппозиции из-за границы.

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается … Все что вброшено извне, работает как граната», - отметил он.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ