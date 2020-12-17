«Что вброшено извне, работает как граната»: Путин предложил дать возможность белорусам самим разобраться со своими проблемами

Владимир Путин Фото: REUTERS

Необходимо дать возможность белорусскому народу спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что сейчас мы можем увидеть такое вмешательство

Путин указал на информационную, политическую и финансовую поддержку белорусской оппозиции из-за границы.

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается … Все что вброшено извне, работает как граната», - отметил он.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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