Путин: Реакция на попрание прав верующих не должна приводить к лишению человека жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 декабря 2020 года в 12.00 началась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент России отвечает на вопросы не только журналистов, но и обычных жителей страны.

Он рассказал о том, как относится к оскорблению чувств верующих и возможном «европейском сценарии», при котором мусульмане нападают на христиан.

«В некоторых европейских странах мусульмане составляют 10% населения - и они, как правило, мигранты. А у нас конфессии живут в собственной стране, у них нет другой. Поэтому в России такой сценарий маловероятен. По крайней мере, его нельзя допускать, иначе это будет разрушать страну изнутри», заявил президент.

Он отметил, что реакция на попрание прав верующих не должна приводить к лишению человека жизни, и подчеркнул, что оскорбляя чувства верующих, нужно помнить о возможном ответе - но этот ответ не должен быть агрессивным, в мировых религиях нет намека на агрессию.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина