Путин о Дзюбе: Вы смотрели это видео? Я не смотрел

Владимир Путин оценил ситуацию с Артемом Дзюбой. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о ситуации, сложившейся с российским форвардом Артемом Дзюбой.

«Вы смотрели это видео? Я не смотрел», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что ситуация с Дзюбой не должна отражаться на его профессиональной деятельности.

«Влезать в личную жизнь недостойно нормального общества. Но для людей, которые живут публичной жизнью, это хороший урок. Имейте ввиду», - сказал Путин.

Напомним, несколько недель назад по сети разлетелось откровенное видео с Артемом Дзюбой. Действия футболиста вызвали широкий резонанс в обществе. Одни осудили Артема, другие вступились за него.

Так или иначе, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по решению совета исключил Дзюбу из состава команды на ноябрьские матчи, также на время его лишили статуса капитана "Зенита".

Пресс-конференция президента началась в 12.00 по Москве. Она будет длиться около 4 часов. об этом сообщил Дмитрий Песков. Полную стенограмму конференции можно прочитать тут.