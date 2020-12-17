Путин о конфликте в Нагорном Карабахе: не думаю, что было вмешательство извне

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции выразил сомнение о наличие вмешательства извне в нагорно-карабахском конфликте, указав на то, что противостояние в регионе длилось долгое время.

«Эта напряженка длилась на протяжении многих лет, и не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне», - заявил российский лидер, напомнив, что ранее на территории Карабаха многократно возникали различные мелкие стычки и перестрелки – «Вот в конечном итоге все это вылилось в конфликт».

Путин отметил, что позиция Москвы всегда заключалась в том, чтобы стороны достигли соглашение без всякого кровопролития.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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