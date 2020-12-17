Путин назвал условие увеличения количества российских миротворцев в Карабахе

Путин заявил, что ситуация в Карабахе не вызвана вмешательством извне Фото: REUTERS

Россия может увеличить свой миротворческий контингент в Карабахе только по согласованию со сторонами, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он также напомнил, что статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем.

Говоря о случившемся в Нагорном Карабахе нарушении режима прекращения огня, президент отметил, что оно было единичным.

- Надеемся, что таким и останется, - добавил Путин.